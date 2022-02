Am Donnerstag wurden zwei 25 und 38 Jahre alte Männer dabei beobachtet, wie sie um 21.30 Uhr zwei Fahrräder am Fahrradständer entwendeten. Nach dem Zeugenhinweis konnte die Polizei beide Tatverdächtige in der Bahnhofstraße stellen. Es wurden Strafverfahren eingeleitet und die mutmaßlich frisch erbeuteten Fahrräder beschlagnahmt. Es handelt sich dabei um ein schwarz-gelbes Herrenrad der Marke Cannondale mit Satteltasche und ein silbernes Damenrad mit weißer Aufschrift „Rehberg“. Die Eigentümer dersichergestellten Fahrräder werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.