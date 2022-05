Ein Fahrraddiebstahl hat laut Polizei einen 48-jährigen Speyerer ins Gefängnis gebracht. Er habe den unverschlossenen Drahtesel am Sonntag, 7.40 Uhr, vor einer Bäckerei in der Landauer Straße entwendet. Zeugen hätten die Polizei gerufen, diese habe den auf dem Fahrrad Flüchtenden im Stadtteil Vogelgesang angetroffen, das Diebesgut sichergestellt und später der Eigentümerin übergeben. „Die Beamten stellten anschließend fest, dass gegen den 48-Jährigen ein Haftbefehl vorlag“, heißt es im Bericht. Er sei umgehend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden.