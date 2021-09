Der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Speyer, Werner Zink, appelliert an die Stadtverwaltung Speyer, die angekündigten Fahrradbügel im Kämmerergebiet aufzustellen. Wie berichtet, sollten dort acht Auto-Parkplätze für solche Fahrradanlehnbügel weichen. Nach Beschwerden von Anwohnern über den städtischen Plan stoppte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zunächst das Projekt. Als Begründung gab die Stadt mangelnde Vorabinformationen der Anwohner an. „Man liest immer von Fahrradstadt und wie wir fahrradfreundlich werden“, so Zink. Deshalb sei es „unbegreiflich“, dass im Kämmerergebiet zunächst Fahrradbügel montiert werden sollen, dies dann widerrufen wird. „Wollen wir nun die Bürgerinnen und Bürger von Speyer zum Radfahren motivieren und somit Abstellplätze schaffen oder nicht? Dieser Schuss ging auf jeden Fall nach hinten los.“ Der ADFC-Fahrradklima-Test habe erneut gezeigt, dass die Domstadt mit der Note 3,9 mit Blick auf den Radverkehr „noch lange nicht am Ziel“ ist.