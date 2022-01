Kritisch zu den städtischen Plänen, statt an acht nur an ein bis zwei Stellen im Kämmerergebiet Fahrradbügel zu installieren, äußert sich der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC). „Wie wollen wir jemals eine Fahrradstadt werden, wenn um ein paar Fahrradbügel gefeilscht wird?“, so Werner Zink, Vorsitzender des Kreisverbands Speyer, in einer Stellungnahme. Ihn interessiere auch weniger die Anzahl der Standorte, wie sie die Stadt genannt hat, als die genaue Anzahl der Fahrradbügel. Zinks Kritik: „Man möchte etwas tun und macht es nur halbherzig. Nach dem Motto: Wasch’ mir den Pelz, aber mach’ mich nicht nass. Wenn wir nicht umdenken, wird in spätestens zehn Jahren ein Verkehrsinfarkt drohen.“