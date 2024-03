Ein 54-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall auf einem Wirtschaftsweg am Spitzenrheinhof verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann dort am Donnerstag kurz nach 8 Uhr unterwegs, als ihm in einem unübersichtlichen Kurvenbereich das Auto einer 69-Jährigen entgegengekommen sei. „Hierbei übersah die Pkw-Fahrerin den Radfahrer, und es folgte ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge“, so die Beamten. Der Radfahrer sei gestürzt und habe sich leicht am Knie verletzt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst habe er abgelehnt. Sachschaden: 1500 Euro.