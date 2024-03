Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat Kommunen mitgeteilt: Fahrrad-Piktogrammketten auf Straßen sind nicht rechtssicher. Nach einem Modellversuch sollen sie wieder entfernt werden. Die CDU wollte wissen, ob das auch Speyer betrifft.

Bei den Piktogrammketten handle es sich um einen von vorneherein zeitlich klar begrenzten Modellversuch, erklärt der LBM auf Anfrage. Darin sollte unter anderem die Wirkung dieser in Abfolge aufgemalten Fahrrad-Symbole auf der Straße auf das Fahrverhalten und die Verkehrssicherheit untersucht werden. Aber eben nur für eine begrenzte Zeit: Laut LBM sind die Pikotgrammketten in der bundesweit gültigen Straßenverkehrsordnung „auf der allgemeinen Fahrbahn nicht geregelt“. Der LBM habe die Kommunen auf geltendes Bundesrecht hingewiesen.

Weil die Städte Mainz und Koblenz sich dagegen wehrten, solche Piktogramme wieder zu entfernen, will die CDU-Fraktion im Vorfeld der kommenden Stadtratssitzung von der Verwaltung den Sachstand in Speyer wissen: Gab es eine Anweisung des LBM, „die auf den Straßen unserer Stadt aufgebrachten Fahrrad-Piktogramme zu entfernen“, fragt die CDU. Die Verwaltung gibt auf Anfrage Entwarnung: „Solche Fahrrad-Piktogrammketten gibt es in Speyer nicht, weshalb die Stadtverwaltung auch keine Entfernung vornehmen muss“, erklärt eine Sprecherin.

Denn Piktogramm ist nicht gleich Piktogramm. Der LBM schreibt dazu: „Für Piktogramme gibt es klare Anwendungsfelder. Sie kommen bei der Kennzeichnung von Radfahrstreifen, nicht benutzungspflichtigen Geh- und Radwegen und Schutzstreifen zur Anwendung.“ Dort seien sie weiterhin rechtssicher möglich. Die Symbole in Speyer sind also sicher, laut Verwaltung befinden sie sich nur dort, wo sie sein dürfen: Auf Radwegen, Radfahrstreifen, Schutzstreifen oder in geöffneten Einbahnstraßen.