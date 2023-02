Die Verkehrssituation vor den beiden Ärztehäusern Medicus und Mercator in der Bahnhofstraße ist auch dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) ein Dorn im Auge. „Das Thema Parken auf Radwegen beschäftigt uns seit Jahren“, sagt Werner Zink, Vorsitzender des Speyerer ADFC. Gerade dieser Bereich in der Bahnhofstraße sei eine Gefahrenstelle, weshalb Parksünder immer wieder mit Flyern an der Windschutzscheibe auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht worden seien, so Zink. Auch habe der ADFC mehrmals das Ordnungsamt gebeten, an dieser Stelle mehr zu kontrollieren. „Ob dies geschah, daran haben wir Zweifel“, sagt Zink. Am Donnerstag hatte der Stadtrat einmütig beschlossen, diesen Abschnitt des straßenbegleitenden Radwegs stärker zu überwachen. Die Fraktion Unabhängig für Speyer (UfS) hatte moniert, dass der Radweg häufig von Fahrzeugen aller Art zugestellt werde, weil offenbar die vorhandenen Haltebuchten nicht ausreichen würden. Daraufhin hatte der Rat mehr Kontrollen angemahnt. „Ich fahre an besagter Stelle seit Jahren zu unterschiedlichen Zeiten fast täglich vorbei, eine Kontrolle durch das Ordnungsamt konnte ich noch nie dort sehen“, sagt Zink. Dabei würde das Parken auf dem Radweg mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 70 Euro geahndet. Zink: „Das höchste Bußgeld bringt allerdings nichts, wenn niemand kontrolliert.“