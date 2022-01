Der Speyerer Stadtverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) unterstützt die städtischen Pläne, die Durchfahrt für den allgemeinen Kfz-Verkehr in einem Teil von Gilgen- und Bahnhofstraße zu unterbrechen und eine Fußgängerzone einzurichten. Vorsitzender Werner Zink in einer Stellungnahme: „Wie man sieht, hat sich diese Lösung auch in der Maximilianstraße bewährt.“ Wie berichtet, ist die Sperrung zwischen den Einmündungen Kapuzinergasse und Untere Langgasse vorgesehen. Im März soll darüber im Stadtrat entschieden werden. Eine Überlastung der Schützenstraße durch Ausweichverkehr fürchtet er nicht, denn die Staus an der geschlossenen Schranke würden den Durchgangsverkehr auf die Umgehungsstraße treiben. Die von Einzelhändlern aus der Gilgenstraße vorgebrachte Idee einer Einbahnstraße stadteinwärts mit beiderseitigen Fahrradstreifen wäre für den ADFC eine Alternative zur Fußgängerzone. Die von der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ bevorzugte Variante einer verkehrsberuhigten Zone wäre laut Zink „als Grundgedanke nicht falsch“. Er befürchtet jedoch, dass sich die meisten Verkehrsteilnehmer nicht an die Schrittgeschwindigkeiten halten und die geforderten Schilder zur Sperrung für Schwerlastverkehr ignoriert würden.