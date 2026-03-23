Speyer Fahrrad-Attacke und Beleidigungen in Speyer: Mann will sich gegen Urteil wehren
Der Verteidiger des 45-Jährigen, gegen den vor drei Wochen ein Prozess unter anderem wegen eines Angriffs auf einen Speyerer Lokalpolitiker lief, hat Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt. Der Mann war zu einem Jahr und vier Monaten Haft sowie der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt worden. Klar sei noch nicht, so berichtete Amtsgericht-Direktor Hans-Jürgen Stricker auf Anfrage der RHEINPFALZ, ob es sich um Berufung oder Revision handle. Eine Berufung könne einzelne Punkte oder den gesamten Prozess vor dem Landgericht erneut aufrollen. Eine Revision prüfe das Urteil auf Rechtsfehler. Der 45-Jährige soll unter anderem versucht haben, ein Fahrrad auf einen Lokalpolitiker zu werfen, sich gegen Polizisten gewehrt haben und einen Mann mit einer Flasche am Kopf verletzt haben. Bereits den ersten Prozesstag störte er durch Zwischenrufe. Am zweiten Tag stellte er nach wenigen Minuten einen Befangenheitsantrag gegen die Richterin. Dieser wurde abgelehnt und an einem dritten Termin das Urteil gefällt.