Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Handy-Hehlerei in Speyer? Der Prozess am Amtsgericht Speyer im Dezember 2019 hatte aufhorchen lassen. Ein 64-jähriger Geschäftsinhaber und sein 42-jähriger Mitarbeiter waren schuldig gesprochen worden. Nach einem Berufungsverfahren am Landgericht Frankenthal sieht die Sache nun etwas anders aus.

Ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung und 3000 Euro als Auflage – so hatte das Urteil gegen den 64-jährigen Speyerer Geschäftsinhaber gelautet. Das Schöffengericht hatte ihn