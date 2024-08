Ein laut Polizeiangaben bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, in der Lauergasse ein geparktes Auto beschädigt. Mutmaßlich streifte der Täter beim Einparken den geparkten schwarzen Pkw der Marke MG und verursachte einen Schaden am hinteren rechten Radkasten. Anstatt sich bei der Polizei zu melden, übermalte der Täter den verursachten Schaden laienhaft mittels schwarzer Farbe und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen: Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.