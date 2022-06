Bei dem Versuch einem entgegenkommenden Feuerwehrfahrzeug im Einsatz Platz zu machen, soll die Fahrerin eines silbernen Autos am Freitagabend ein in der Ludwigstraße geparktes Taxi beschädigt haben. Laut Polizeimitteilung hat die Frau ihre Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall hat sich demzufolge gegen 20.30 Uhr ereignet. Zeugen sollen die Fahrerin als „etwas lebensälter“ beschrieben haben. Das silberne Auto der Frau müsste an horizontal verlaufenden Kratzern an der Beifahrerseite erkennbar sein. Hinweise auf die Fahrerin oder ihr Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.