Zu einer Fahrerflucht nach einem Unfall ist am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Industriestraße gekommen. Wie die Polizei meldet, war eine 72-jährige Autofahrerin stadtauswärts unterwegs und bog nach links auf die Auffahrt zur B39 in Richtung Neustadt ab. Zugleich befuhr ein dunkler Pkw mit Germersheimer Kennzeichen die Industriestraße aus der entgegengesetzten Richtung, fuhr auf dieselbe Auffahrt zur B39, missachtete jedoch seine Wartepflicht. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch am Auto der 72-Jährigen ein Schaden von runde 2500 Euro entstand. Der dunkle Pkw setzte seine Fahrt fort. Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de.