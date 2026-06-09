Ein unbekanntes Auto hat in Römerberg einen geparkten BMW beschädigt. Nach Angaben der Polizei parkte eine 49-jährige Frau am Montag zwischen 11 und 15 Uhr ihren grauen BMW-Kombi ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Heiligensteiner Straße. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug streifte den Wagen und fuhr davon. Am BMW entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Zeugen sowie der Fahrer oder die Fahrerin des unfallverursachenden Fahrzeugs sollten sich telefonisch unter 06232 1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer melden.