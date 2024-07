Am Montag, 15. Juli, soll der zweite Bauabschnitt der Fahrbahnsanierung von B272, L537 und K31 zwischen Schwegenheim und Lingenfeld beginnen. Das hat der Landesbetrieb Mobilität mitgeteilt. Dabei wird der Kreisel B272/L537 zirka vier Wochen lang voll gesperrt. Von der B272 in Richtung Germersheim zu fahren, ist möglich, in Richtung Speyer ist die Auffahrt gesperrt. Die Umleitung führt über die B9 Richtung Germersheim. Von der B9 aus Richtung Speyer kommend kann auf die B272 aufgefahren werden, aus Richtung Germersheim kommend ist gesperrt. Die Umleitung führt über die Anschlussstelle Tankhof. Die Zufahrt vom Kreisel am Ortseingang Schwegenheim zum Mitfahrerparkplatz soll wieder möglich sein.