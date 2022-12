Gerade mal 18 Jahre alt ist ein junger Mann, der seinen Führerschein nun schon wieder los ist. Er ist laut Polizei am Donnerstag gegen 22.30 Uhr mit seinem Opel auf dem Parkplatz der Stadthalle „gedriftet“. Die gefährlichen Fahrmanöver seien der Polizei von vier jungen Beobachtern zwischen 22 und 24 Jahren gemeldet worden. Der 18-Jährige sei mehrfach mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeigefahren, bevor er seinen Pkw gezielt mit quietschenden Reifen in Schrägstellung brachte. Die Polizei habe den 18-Jährigen wenig später in der Landwehrstraße kontrolliert. Sein Führerschein sei beschlagnahmt worden. Anzeichen für Alkohol- oder Drogenkonsum habe es nicht gegeben. Die Polizei wirft dem Fahrer nun einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und eine Gefährdung der Passanten auf dem Parkplatz vor.