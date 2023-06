Circa 1600 Mitwirkende werden beim Brezelfest-Umzug des Verkehrsvereins Speyer am Sonntag, 9. Juli, ab 13.30 Uhr, an den Umstehenden vorüberziehen. Gesucht werden dafür zwischen 100 und 120 Freiwillige, die sich als Fahnen- und Festzeichen-Träger ein Taschengeld von 20 Euro verdienen wollen. Die jeweiligen Utensilien werden am Veranstaltungstag ab 12.30 Uhr am Einsatzfahrzeug des THW (Burgstraße/Ecke Josef-Schmitt-Straße) ausgegeben. Wer mitmachen möchte, kommt einfach dorthin.