Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fahar Al-Salih stellt seine Arbeiten in der Speyerer Galerie Kulturraum unter der Überschrift „Good Times Will Come Again“ (Gute Zeiten kommen wieder) aus.

Nach 2029 stellt Fahar Al-Salih seine Arbeiten zum zweiten Mal in der Speyerer Galerie Kulturraum aus. Unter der Überschrift „Good Times Will Come Again“ präsentiert der österreichische