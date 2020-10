Ein Fachplaner sieht die aus der Speyerer Stadtpolitik angeregte Verlegung zentraler Bushaltestellen vom Postplatz an den Postgraben kritisch.

Mathias Schmechtig vom Fachbüro Nahverkehrs-Consult (Kassel) hat vergangene Woche im Verkehrsausschuss von ihm im Stadt-Auftrag ausgearbeitete Eckpunkte zum Stadtbuskonzept vorgestellt. Dabei führte der Bauingenieur die fränkische Stadt Coburg als Negativbeispiel für eine Verlegung zentraler Bushaltestellen an: Als ein Umstiegshaltepunkt 300 Meter vom Zentrum an den Rand der Altstadt verschoben worden sei, sei die durchschnittliche tägliche Fahrgastzahl binnen eines Jahres von knapp 10.000 auf rund 7000 gesunken.

Daraus schloss Schmechtig, dass eine komplette Verlegung der Bushaltestellen vom Postplatz zum Postgraben ein großes Risiko wäre – der Vorschlag kam bei der Postplatz-Neugestaltung zur Sprache. Außerdem seien die rund 6900 Busfahrgästen täglich (Stand 2015) ein relativ geringer Wert, ebenso wie die 1200 Berufspendler davon. Deshalb müsse die derzeit schlechte Anbindung der Busse an die S-Bahnen am Bahnhof bei der nächsten Vergabe des städtischen Linienbusbündels verbessert werden. 2021 stehen dazu erste Beschlüsse an, die Ende 2023 greifen würden.