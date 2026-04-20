Die Fachkräftegewinnung steht im Fokus des Speyerer Netzwerks für Arbeit und Ausbildung. Dafür werden Mitstreiter gesucht.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Speyer lädt Unternehmen und Arbeitgeber aus Speyer zum nächsten Treffen des „Netzwerks für Arbeit und Ausbildung“ ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 29. April, ab 16 Uhr im Stadtratssitzungssaal (Rathausrückgebäude, Maximilianstraße 12) statt. Das Netzwerk bietet laut Ankündigung eine Plattform für den Austausch zwischen lokalen Unternehmen, Schulen und Institutionen wie der Agentur für Arbeit sowie der Industrie- und Handelskammer an. „Ziel ist es, gemeinsam Strategien zur Gewinnung und Sicherung von Fachkräften sowie Auszubildenden zu entwickeln und den Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stärken.“

Im Fokus der Veranstaltung steht ein Expertenvortrag von Markus Ley, Geschäftsführer der Leyselect GmbH. Als Spezialist im Bereich Recruiting gibt er Einblicke in Entwicklungen und Strategien der Personalgewinnung – zugeschnitten auf die Bedarfe von Unternehmen.

Ergänzt wird das Programm durch einen Beitrag von Gregor Flörchinger, Standortleiter des Technik-Museums Speyer, der von der Personalarbeit des Unternehmens berichtet. Arbeitgeber und Personalverantwortliche können sich laut Stadtverwaltung per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt-speyer.de zu der Veranstaltung anmelden.