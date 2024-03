Fabian Eck (27), Co-Trainer von Oberligist TuS Mechtersheim, wird im Juli Nachfolger von Ryan Allen als Coach des Bezirksligisten 1. FC 08 Haßloch, aktueller Tabellensechster. Lukas Beckmann, der zuletzt in Haßloch auf dem Feld wieder aushalf, unterstützt ihn als Assistent. Eck bringt als Spieler und Trainer Erfahrung aus höheren Klassen mit. 2014 wechselte er von den A-Junioren des Ludwigshafener SC zum Oberligisten TuS Mechtersheim, für den er in seinem ersten Jahr als Aktiver zu 29 Einsätzen in der fünfthöchsten Spielklasse kam.

Frühe Trainerlaufbahn

Nach einem Jahr in Römerberg zog es ihn zum damaligen Regionalligisten VfR Wormatia Worms. Verletzungsbedingt verzeichnete der 1,90 Meter große Innenverteidiger nur drei Berücksichtigungen. Dadurch entschied er sich früh, eine Karriere als Trainer zu beginnen.

Diese startete Eck 2017 in der Jugendabteilung des FC Speyer 09. Von 2020 bis 2022 betreute der Domstädter die Regionalliga-A-Junioren, dann die gerade von der Ober- in die Verbandsliga Südwest abgestiegene erste Mannschaft. Viereinhalb Monate später erfolgte nach der 1:5-Niederlage beim SV Steinwenden am 13. November 2022 die Trennung nach zehn Punkten aus 16 Partien.

Während auch seine Nachfolger nicht verhinderten, dass der FC 09 in die Landesliga Ost abrutschte, übernahm Fabian Eck am 1. Juli 2023 bei TuS Mechtersheim die Position des Assistenten, tritt nun also seine zweite Station als Chefcoach in der Aktivität an.