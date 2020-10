Am Sonntag, 4. Oktober, zeigt das Kinder-und Jugendtheater um 19 Uhr im neu eröffneten Alten Stadtsaal die Vorstellung „Fabelhafte Welt“, eine musikalische Lesung mit Fabeln von Jean de La Fontaine und Musik vom Hof des Sonnenkönigs für Kleine und Große ab sieben Jahren mit Norbert Gramm (Blockflöte), Andrea C. Baur (Laute) und Matthias Folz (Erzähler). Wer kennt sie nicht, die Fabel vom Raben und dem Fuchs, der hinterhältig dem Vogel schmeichelt und sich so den Käse verdient? In den Tierfabeln, die vor über 350 Jahren aufgeschrieben wurden, geht es genauso zu wie am Hofe des Sonnenkönigs Ludwig XIV: Die Großen fressen die Kleinen, Hinterlist besiegt die Dummen und die aufgeblasenen Frösche platzen. „Le dire, sans dire“ nennt Jean de la Fontaine das literarische Versteckspiel: Sagen, ohne es zu sagen. Kartenreservierungen unter Telefon 06232 2890750.