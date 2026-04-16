Rund 4000 Weinfreunde werden am Samstag und Sonntag die Speyerer Innenstadt bevölkern. Für die Messe „Wein am Dom“ gibt es nur noch in einer Kategorie Tickets.

Der Aufbau für die Leistungsschau der pfälzischen Winzer läuft seit Dienstag: Zunächst war das Zelt an der Pilgerstatue an der Reihe, in dem an den beiden Messetagen die Zugangsberechtigung der Besucher kontrolliert wird und die Probiergläser ausgegeben werden. Der Donnerstag ist der Großaufbautag, am Freitag steht noch Feinschliff an, wie Joseph Greilinger, Geschäftsführer der Pfälzer Weinwerbung, berichtet. Die Marketingorganisation richtet die Messe gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer aus.

Angekündigt sind 700 Weine des neuesten Jahrgangs von 115 Betrieben. Es hätten sich etwas weniger Unternehmen als im Vorjahr angemeldet, aber man sei zufrieden, so Greilinger. Erfolgreich war der Vorverkauf: Sowohl die Tickets für den Samstag als auch für beide Tage sind vergriffen. Nur noch für den Sonntag allein könnten Tickets online erworben werden. Hier liege man über den Vorjahreszahlen, so Greilinger. Die Besucheranzahl ist wegen der jeweiligen Kapazität der fünf Hauptveranstaltungsorte Historischer Ratssaal, Alter Stadtsaal, Kulturhof, Galerie Kulturraum und Historisches Museum limitiert.