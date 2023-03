Eine ruhige Hand war gefragt: Der Treffer aufs schwarze Zielfeld brachte eines, ein Schuss mitten in die Zehn sogar zwei der heißbegehrten Ostereier. Beim 16. Speyerer Ostereierschießen der Schützengesellschaft Speyer, dem ersten nach der Corona-Pause, hatten die Teilnehmer am vergangenen Wochenende auf der Schwalbenwiese im Woogbachtal an gleich mehreren Schießständen die Chance, ein buntes Ei für die anstehenden Feiertage zu ergattern.

In diesem Jahr konnten sich die Schützen über etwa 400 Besucher freuen, wie der Vereinsvorsitzende Aaron Bettag auf Anfrage mitteilte. „Besonders hat uns gefreut, dass so viele Kinder dabei waren“, berichtete er. Für die Jüngsten hat sich der Verein etwas einfallen lassen: Mit Lichtpunktgewehren, die ihre Ziele mit einem Laserstrahl statt Kugeln treffen, durften die Kinder ihr Glück probieren.

Aus Entfernungen von zehn und 100 Metern wurde mit Luft- und Kleinkalibergewehren gezielt. „Besonders die Distanz auf 100 Meter hat viel Freude bereitet, weshalb wir im kommenden Jahr eine weitere Bahn einplanen“, so Bettag. Über das Wochenende hinweg waren viele treffsichere Schützen dabei, wobei „die Frauen eine etwas ruhigere Hand bewiesen als die Männer“.