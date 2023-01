Mit einem besonderen Angebot für Mitarbeiter in sozialen Berufen geht die Speyerer Karnevalsgesellschaft (SKG) in die heiße Phase des Kartenvorverkaufs für ihre Fasnachtssitzungen im Februar: Sie wolle sich bei „besonders belasteten Berufsgruppen im Bereich des Gesundheitswesens, Pflegekräften in Heimen und Krankenhäusern, Mitarbeitern von Impfzentren oder Gesundheitsämtern sowie Erzieherinnen und Ähnlichem“ bedanken und diesen einen kostenfreien Besuch der Veranstaltung „Tanz um die Bütt“ am Samstag, 11. Februar, in der Stadthalle ermöglichen, teilt der Verein mit. Wer sich möglichst schnell per E-Mail an praesidium@skg-speyer.de wende, könne eine Freikarte aus dem begrenzten Kontingent erhalten. Für zahlende Interessenten seien noch Karten für die Herrensitzung am 10. Februar, den Tanz um die Bütt sowie die beiden Damensitzungen am 16. und 17. Februar erhältlich. Sie könnten im Netz unter www.skg-speyer.de bestellt werden.