Das gemeindeeigene Grundstück In den dreißig Morgen in Dudenhofen wird voraussichtlich von der Altriper Firma Ostermayer bebaut.

Politischer Streit, rechtliche Unsicherheiten und der Rückzieher eines Investors hatten bisher verhindert, dass es eine konkrete Zukunftsperspektive für das knapp 4000 Quadratmeter große gemeindeeigene Grundstück im Baugebiet In den dreißig Morgen im Osten Dudenhofens gibt. Im September des vergangenen Jahres hatte sich der Ortsgemeinderat zusammengerauft und beschlossen, noch einmal per Ausschreibung nach einem Investor zu suchen. Dieser sollte sich verpflichten, Wohnraum mit einem Anteil von mindestens 25 Prozent an Sozialwohnungen zu schaffen. Auf die bis Ende Januar laufende Ausschreibung gab es laut dem Ortsbeigeordneten Reinhard Burck (Grüne) eine Bewerbung: die Firma Ostermayer Wohnbau aus Altrip. Er sei „recht zufrieden“ mit der Bewerbung, sagte Burck im Bau- und Hauptausschuss. Der Forderungskatalog der Gemeinde sei zu 95 Prozent erfüllt.

Was das Unternehmen konkret vorhat, stellte Dagmar Ostermayer, die die Firma mit ihrem Mann als Familienunternehmen führt, den Ausschüssen vor: So sollen auf dem Eckgrundstück, das von Carl-Zimmermann-Straße und der Straße In den dreißig Morgen begrenzt wird, drei Mehrfamilienhäuser mit Satteldächern und jeweils zwei Geschossen plus Dachgeschoss errichtet werden. Zwischen den drei Gebäuden mit Mietwohnungen soll es einen lärmgeschützten und begrünten Quartiers- und einen Spielplatz geben. Die genaue Anzahl der Wohnungen steht noch nicht fest. Laut Ostermayer soll sich die Anzahl zwischen 40 und 44 bewegen – wobei es die Gemeinde in ihrer Ausschreibung als „wünschenswert“ bezeichnet hatte, dass nicht mehr als 40 Wohnungen entstehen.

Mieten ab 7 Euro

Nach gegenwärtigen Planungen soll es zu zirka 24 Prozent Ein-Zimmer-, zu 33 Prozent Zwei-Zimmer-, zu 29 Prozent Drei-Zimmer- und zu 14 Prozent Vier-Zimmer-Wohnungen geben. Das kann sich laut Ostermayer aber noch ändern. Die Wohnungen sollen zwischen 50 und 105 Quadratmeter groß sein. Alle Wohnungen seien barrierefrei zugänglich. Ein Gemeinschaftsraum mit Küche und WC, der für Treffen genutzt werden könne, sei ebenfalls geplant. Zirka 80 Stellplätze sind vorgesehen – vor allem in einer Tiefgarage, einige auch am Rand des Grundstücks.

Zirka 25 Prozent der Wohnungen sollen Haushalten zur Verfügung stehen, die gemäß Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) ein geringes Einkommen haben. Das Konzept sieht für diese Wohnungen eine anfängliche Miete von 7 Euro plus Nebenkosten bei einer Mietpreisbindung von 25 Jahren vor. Die übrigen Wohnungen sollen Menschen mit mittlerem Einkommen mieten können. Dies betreffe Haushalte, „die für den klassischen sozialen Wohnungsbau zu viel verdienen, aber am freien Markt dennoch Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche haben“, wie es im Ostermayer-Konzept heißt. „Darunter fallen vor allem junge Familien, Alleinerziehende, Rentner oder auch Haushalte mit pflegebedürftigen Angehörigen.“ Für diese Menschen, deren Einkommen bis zu 60 Prozent über der Grenze des LWoFG liegt, gelte eine anfängliche Miete von 8,10 Euro bei einer Mietpreisbindung von 20 Jahren. Die Wohnungen sollen laut Dagmar Ostermayer im Bestand des Altriper Unternehmens bleiben.

Noch Redebedarf

Energetisch sollen die Gebäude nach dem Effizienzhaus-40-Standard errichtet werden, was laut Ostermayer weit über dem gesetzlichen Mindestniveau liege. „Die Wohnanlage hat somit einen sehr geringen Energieverbrauch und erfüllt die höchsten heutigen Standards für energieeffizientes Bauen“, teilt das Unternehmen mit. Auch für Schallschutz sei gesorgt. Das Niederschlagswasser soll von den Verkehrs- und Dachflächen gemäß Bebauungsplan auf die öffentlichen Versickerungsflächen geleitet werden.

Die Ausschussmitglieder reagierten überwiegend wohlwollend auf das vorgestellte Konzept. Ein Wunsch, der geäußert wurde, war ein größerer Anteil an Vier-Zimmer-Wohnungen. Auch dass womöglich mehr als die gewünschten 40 Wohnungen entstehen könnten, besorgte einige Kommunalpolitiker. Über das Thema soll mit der Firma Ostermayer deshalb noch einmal diskutiert werden, berichtete Beigeordneter Burck nach der Sitzung, in der das Thema im nichtöffentlichen Teil noch einmal aufgegriffen wurde. „Hier müssen wir mit dem Investor nochmals reden und einen Kompromiss finden“, sagte er. Wegen des Klärungsbedarfs werde es auch in der kommenden Ratssitzung noch keinen Beschluss geben. Grundsätzlich begrüßt Burck das Konzept: Die Mietpreise seien für Dudenhofener Verhältnisse „sehr gut“.