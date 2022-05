Karl-Heinz Wässa ist seit vielen Jahren weit über die Stadt hinaus bekannt für sein großes Herz für die Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt. Unermüdlich sammelt der Senior Geld für bessere Bedingungen der Mitarbeiter und Bewohner. Der Tod von zwölf geistig behinderten Bewohnern der Lebenshilfe-Einrichtung im Landkreis Ahrweiler bei der Flutkatastrophe vor knapp einem Jahr hat Wässa nicht ruhen lassen. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar und muss wieder aufgebaut werden. Das kostet Geld. Beim Durchblättern einer Apotheken-Zeitschrift sei er auf ein Mandala gestoßen, das in ihm die Idee reifen ließ, die ursprünglich aus Indien verbreiteten Kreisbilder zur Mitfinanzierung des Wiederaufbaus anzufertigen, erzählt Wässa, der am gestrigen Dienstag seinen 92. Geburtstag gefeiert hat.

Rund neun Stunden male er an einem Mandala, sagt der spät berufene Künstler. Mehr als 120 Bilder sind mittlerweile an Wässas Schreibtisch entstanden. Von Aufhören ist keine Rede. Die ersten 100 Mandalas will Wässa zunächst gerahmt für ein Mindestgebot von 50 Euro verkaufen. „Die passenden Rahmen hat ein Speyerer Drogeriemarkt gespendet“, berichtet er von der Unterstützung für sein Projekt. Auch Schuhhändler Peter Bödeker ist dabei. Im Schaufenster seines Schuhhauses in der Maximilianstraße sollen die kleinen Kunstwerke präsentiert werden. Nach Angaben von Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) werden sie dann in der Kult(o)urnacht am Freitag, 10. Juni, an unterschiedlichen kulturellen Standorten verkauft.

„Ich bin dankbar, auch in meinem hohen Alter noch etwas für die Lebenshilfe tun zu können“, erklärt Wässa auf RHEINPFALZ-Nachfrage seine ungebrochene Motivation, sich auch weiterhin der Mandala-Herstellung hinzugeben. „Jeder Euro zählt“, sagt er. Besonders freue er sich über die gewerbliche und städtische Unterstützung. „Damit sind die Mandalas zum Gemeinschaftsprojekt für den guten Zweck geworden“, betont Wässa.