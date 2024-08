Report Der neue Industriehof (7): Fast 100 Gebäude(teile) gehören zum Industriehof. Rund 140 Einheiten sind vermietet. Wer will sich in den historischen Hallen ansiedeln, wer passt dorthin und wer hat überhaupt eine Chance? Fragen von der RHEINPFALZ und Antworten von Eigentümer-Vertreter Martin Koch zu einem Thema, das an Bedeutung gewinnen wird.

Mehr Angebot oder mehr Nachfrage – wie ist aktuell der Vermarktungsstand der Industriehof-Hallen?

Es gibt mehr Nachfrage als Angebot, so die eindeutige Antwort von Martin Koch, Geschäftsführer