Letztes Heimspiel in der Regionalliga für die HSG Dudenhofen/Schifferstadt. Von zwei Akteure müssen sich die Fans verabschieden.

„Die Endplatzierung in dem sehr breiten Mittelfeld ist nicht ausschlaggebend für eine gute oder schlechte Saison. Wir wollen uns vor unserem Heimpublikum aber mit einer ansprechenden Leistung verabschieden“, sagt Trainer David Oetzel vor dem letzten Heimspiel in der laufenden Spielzeit der Handball-Regionalliga der Männer.

Am Samstag trifft die HSG Dudenhofen/ Schifferstadt um 19 Uhr in Haßloch auf Tabellennachbar MSG HF Illtal. Illtal ist mit 24:24 Punkten Sechster, Bingen belegt mit 25:21 Zählern Rang fünf. Die HSG ist aktuell auf Position zehn notiert (23:25). „Durch zwei positive Ergebnisse haben wir sicher die Möglichkeit, noch den ein oder anderen Platz nach oben zu klettern. Wir werden ein nahezu ausgeglichenes Punktekonto haben, was für einen Aufsteiger super ist“, zieht Oetzel zwei Spieltage vor Ultimo eine positive Gesamtbilanz. Vor allem Bastian Schleidweiler und Paul Schutzius hätten einen schönen Abschied zum Ende ihrer aktiven Karriere verdient. Indes, die Gäste haben zuletzt gegen Absteiger Offenbach nicht unbedingt überzeugt und sich schwergetan beim 29:25-Erfolg.

Nicht das beste Niveau

Dudenhofen/Schifferstadt hat beim deutlichen Sieg beim weiteren Absteiger in Saulheim auch nicht sein bestes Niveau abgerufen. „Sicher werden Einstellung und Motivation entscheidend sein, wer die letzten Saisonspiele, wenn es sportlich vielleicht nicht mehr um alles geht, gewinnt“, hofft Oetzel auf das richtige Mindset bei den Seinen.

Dominik Aatz hat für Illtal gegen Offenbach neun Tore geworfen. „Er ist ein sehr talentierter Spieler, der bei der HG Saarlouis ausgebildet wurde und vor zwei Jahren schon in der Aufstiegsrelegation gegen uns gespielt hat. Er ist einer von vielen guten Spielern von Iltal. Auch Nuno Rebelo auf Rückraum rechts kann mit seiner individuellen Qualität Spiele gewinnen“, beschreibt Oetzel die stärksten Gästeakteure. Das Hinspiel hat Dudenhofen/Schifferstadt mit 26:30 verloren. Nach einem 16:16 zur Pause war das Match bis zum 23:25 (44. Spielminute) offen.

Andere Vorzeichen

Allerdings waren die Vorzeichen damals andere, weil die HSG stark ersatzgeschwächt antreten musste. Dazu kam die rote Karte gegen Christopher Huber nach etwa einem Drittel der Partie als nächster Nackenschlag. „Wir haben für unsere damalige Situation ein tolles Spiel geliefert, müssen jetzt aber vor allem den Rückzug besser gestalten.“Raphael Sager kommt ins HSG-Aufgebot, das ansonsten unverändert antritt, zurück.