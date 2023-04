Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein 48-Jähriger wurde vom Schöffengericht des Speyerer Amtsgerichts zu einem Jahr und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Er hatte Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen besessen und wurde beschuldigt, damit Handel getrieben zu haben. Er war im Oktober 2022 in Speyer in seinem BMW kontrolliert worden.

Im Wagen fand die Polizei damals mehr als zwei Gramm Kokain, mehr als 28 Gramm Heroin und mehr als 80 Gramm Amphetamin. Daneben lag auch ein aufgeklapptes Klappmesser, weshalb der Fall als ein besonders