In den nächsten Wochen soll sich etwas tun auf dem künftigen Gelände für die Kita Regenbogen im Kastanienweg: Zunächst soll ein Bauschild darauf hinweisen, dass bald die Bagger anrücken. Im Sommer könnte der Spatenstich erfolgen.

Das Projekt in Speyer-Nord war umstritten. Es geht um den Umzug der städtischen Kita aus dem Ginsterweg, wo ihr Gebäude marode ist. Ein Bürgerbegehren gegen die Standortwahl war knapp am erforderlichen Unterschriftenquorum gescheitert. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hatte den monatelang ausgesetzten Neubau-Beschluss danach wieder in Kraft gesetzt. Im Februar waren dann Bäume und Büsche entfernt worden, jetzt stehen die nächsten Schritte an.

Das Bauschild werde nächste Woche gedruckt und geliefert, so eine Stadtsprecherin auf Anfrage. Sobald der Baubetriebshof dessen Unterkonstruktion angefertigt habe, werde es aufgestellt. „Die Rohbauarbeiten werden aller Voraussicht nach Mitte/Ende Juni vergeben. Danach könnte dann der Spatenstich erfolgen“, so die Sprecherin. Der Bau wird 4 Millionen Euro kosten und gut ein Jahr dauern.