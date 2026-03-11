Das Speyerer Bündnis für Demokratie und Zivilcourage veranstaltet am Samstag, 14. März, ab 15 Uhr eine Kundgebung auf dem südlichen Domplatz. Motto: „Demokratie braucht Zusammenhalt – gemeinsam und vielfältig“. Die Gesellschaft lebe von Vielfalt und demokratischem Miteinander, auch deshalb solle eine Woche vor der Landtagswahl „ein deutliches Zeichen für Zusammenhalt, Menschenwürde und demokratische Grundwerte“ gesetzt werden. Es gehe um den Erhalt von Demokratie und Freiheit. Nationalistisch-völkische Bestrebungen, Hass und Verächtlichmachung stießen auf keinerlei Toleranz, so die Veranstalter. Sie kündigen Redebeiträge von acht der neun im Stadtrat vertretenen Parteien an: CDU, SPD, Grüne, UfS, FDP, SWG, Linke und Freie Wähler. Auch Musikbeiträge und ein Grußwort von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) seien geplant. Es werde mit rund 400 Teilnehmern gerechnet.