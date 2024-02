Schüler der 13. Jahrgangsstufe am Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium (FMSG) haben eine Mission: Sie wollen mithelfen, die vom Aussterben bedrohten Berggorillas im Nordwesten Ruandas zu retten. Dafür starten sie eine Handy-Sammelaktion.

Was hat eine Handy-Sammelaktion mit Berggorillas im Virunga-Nationalpark in Ruanda zu tun? Ziemlich viel, wie Deutsch- und Biologieschüler des FMSG wissen: „Das Erz Coltan, beziehungsweise die daraus gewonnenen Rohstiffe, welche in den Handys verbaut werden, stammen unter anderem aus der Region“ schreiben die Schüler Vincent Schuster, Benjamin Hupf und Paul Fischer. Um den Abbau zu ermöglichen, werde häufig der Lebensraum der Tiere bedroht. Der Schluss der Schüler: „Also stehen unsere Handys, die wir täglich nutzen, in direktem Zusammenhang mit dem Lebensraum der vom Aussterben bedrohten Berggorillas.“

Um dagegen etwas zu tun, wollen die FMSG-Schüler alte Handys sammeln und zum Heidelberger Zoo bringen. Von dort kämen die ausrangierten Smartphones zu einer Firma, die die wertvollen Rohstoffe entnehme und zur Wiederverwertung aufbereite. Der Erlös, der darüber zustande kommt, werde an den Verein „Berggorilla und Regenwald Direkthilfe“ gespendet. Dieser verfolgt verschiedene Projekte, renoviert Forschungsstationen in Nigeria, betreibt Umwelt- und Naturschutzaufklärung in kamerunischen Dörfern und engagiert sich auch im Nationalpark in Ruanda. Nicht ohne Erfolg, wie die Schüler berichten: Der Bestand der Berggorillas habe sich in den vergangenen 14 Jahren auf rund 1000 verdoppelt. Handys könnten bis Freitag, 23. Februar, im Sekretariat der Schule abgegeben werden.