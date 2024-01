Wohin geht die Reise bei der Postplatz-Gestaltung? Noch ist nichts beschlossen.

Die Stadt hat viel vor am Postplatz. Im Stadtrat am Donnerstag hätte sie gern das Okay, um den Verkehrsversuch zu stoppen, die Straßenbaulast zu übernehmen, einen Gestaltungswettbewerb zu starten sowie ein Park- und Verkehrsleitsystem zu beauftragen. Gut, dass sie endlich weiterkommen will. Trotzdem darf hinterfragt werden, ob es nicht zu viel auf einmal ist und ob die städtische Vorab-Festlegung auf eine Fahrgasse im südlichen Teil des Postplatzes nicht zu weitgehend ist. Wichtig ist, dass genügend Offenheit für die Ideen von Bürgern und Fachbüros bleibt.