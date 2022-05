Ein erster Unfall mit einem verletzten Kind hat sich am Montag auf der B39, Höhe Vogelgesang, ereignet, wo seit voriger Woche für den anstehenden Neubau einer Brücke der Verkehr eingeschränkt ist. Für die Einrichtung der Baustelle ist auch der Einfädelstreifen vom Kreisverkehr in der Paul-Egell-Straße kommend auf die B39 verkürzt. Diesen befuhr laut Polizei gegen 15 Uhr eine 36-jährige Autofahrerin in Begleitung eines fünfjährigen Kindes und musste am Ende der Spur abbremsen. Das erkannte laut Bericht die 20-jährige Autofahrerin dahinter zu spät und fuhr auf. Das fünfjährige Mädchen im Auto habe dadurch eine Prellung am Hinterkopf erlitten, die 20-Jährige infolge des ausgelösten Airbags einen Schock. Der Rettungsdienst konnte die Betroffenen laut Polizei vor Ort versorgen, die Autos hätten abgeschleppt werden müssen. An ihnen sei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt circa 17.500 Euro entstanden.