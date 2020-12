Zwölf Verstorbene, bei denen zuvor eine Covid-19-Erkrankung diagnostiziert worden war, hatte diese Woche das Salier-Stift vermeldet, acht weitere die Seniorenresidenz Storchenpark. Jetzt gibt es die Nachricht von Verstorbenen aus dem einige Tage später, aber mit 62 infizierten Bewohnern und 13 Mitarbeitern besonders stark betroffenen Awo-Seniorenhaus Burgfeld. Es gebe fünf Todesfälle aus dem Kreis dieser Bewohner, alle seien 80 Jahre und älter gewesen, teilte Einrichtungsleiter Christian Rahner mit. Sie seien im Haus verstorben. Auch aktuell sei keiner der Bewohner in einer Klinik, so Rahner am Freitag. Die Pflege und Symptomkontrolle sei Tag und Nacht gewährleistet, zur Unterstützung sei Personal aus anderen Awo-Häusern hinzugekommen. In dem Wohnbereich mit besonders agilen Bewohnern, der nicht vom Ausbruch betroffen sei, werde einmal pro Woche auf das Virus getestet. Für Mitarbeiter seien zwei Tests pro Woche vorgesehen. Quarantäne ist laut Rahner bis 19. Dezember angeordnet. Neuinfektionen über die 75 Betroffenen hinaus gebe es keine.

Inzidenz bleibt über 400

Als zweite Speyerer Einrichtung mit größerer Betroffenheit nannte das Gesundheitsamt am Freitag das Vincentius-Krankenhaus. Die 160 Personen, die angeführt waren, umfassen laut Krankenhaus jedoch auch Kontaktpersonen. Aktuell seien 67 Mitarbeiter erkrankt.

Bei den Corona-Zahlen, die das Landesuntersuchungsamt für die gesamte Stadt Speyer vermeldet, sind am Freitag (Stand: 14.10 Uhr) 33 Fälle hinzugekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist von 417,3 auf 407,4 leicht gefallen, aber die höchste in Rheinland-Pfalz. Ein weiterer, 14. Todesfall ist in die Statistik eingegangen. Speyer zählt 1180 Infektionen seit Pandemie-Beginn.

Mehr zum Thema