Die Stadt Speyer bietet in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Deutschen Roten Kreuz (DRK) zwischen Dienstag, 25., und Samstag, 29. Januar, ein offenes Impfen in der kommunalen Impfstelle in der Stadthalle an. Impfwillige können an diesen Tagen laut einer Pressemitteilung der Stadt jeweils zwischen 9 und 16 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung vorbeikommen und sich impfen lassen. Mitzubringen ist der Personalausweis und, wenn vorhanden, der Impfpass.

Es sind Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen möglich. Zur Verfügung stehen die Vakzine von Biontech und Moderna. Personen unter 30 Jahren erhalten laut Mitteilung der Stadt grundsätzlich den Impfstoff von Biontech, Personen über 30 Jahre den Impfstoff von Moderna. „Sofern gewünscht, können auch unter 30-Jährige nach einer vorherigen Aufklärung durch den anwesenden Arzt mit dem Impfstoff von Moderna geimpft werden.“

Impfwillige, die lieber mit Termin in die Stadthalle kommen möchten, können sich auf dem Landesportal unter www.impftermin.rlp.de dafür registrieren.