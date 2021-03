Für Speyer wurden dem Landesuntersuchungsamt (LUA) am Dienstag fünf weitere Corona-Infektionen gemeldet. Demnach steigt die Anzahl der Personen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus angesteckt haben, auf 2015. In 1863 Fällen geht das Land davon aus, dass die Infektionen überstanden sind. 78 Speyerer sind bisher im Zusammenhang mit Corona gestorben. Bisher gibt es laut LUA in der Domstadt 24 bestätigte oder Verdachtsfälle einer Ansteckung mit einer Virusmutation. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg am Dienstag auf 45,5 (Vortag: 41,5).