Fünf neue Coronafälle sind am Freitag für die Stadt Speyer gemeldet worden. Zu den Fragen, wo sich diese Personen infiziert haben und ob die Fälle zusammenhängen, hat die Stadtverwaltung „noch keine genaueren Informationen“, so Sprecherin Lisa Eschenbach. Seit Beginn der Pandemie wurden somit 168 Fälle erfasst. 20 Personen gelten aktuell noch als erkrankt. 146 sind schon genesen, zwei verstorben. Für 125 Bürger, Infizierte und Kontaktpersonen, ist aktuell Quarantäne angeordnet, so die Stadt.

Die hohe Anzahl der Quarantänefälle hat damit zu tun, dass an mehreren Schulen die Lerngruppen von Infizierten zu Hause bleiben mussten. Keine neuen Fälle sind – Stand Freitag – in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in der Kaserne hinzugekommen, wo es vor einer Woche den dritten Corona-Fall gegeben hatte. Es hatte sich jeweils um Neuankömmlinge mit wenigen Kontaktpersonen gehandelt. Die vier Kontaktpersonen des letzten Erkrankten seien in dieser Woche abgestrichen worden, und die Testergebnisse seien negativ gewesen, berichtet die stellvertretende AfA-Leiterin Tanja Scülfort.