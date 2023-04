Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für fünf Diebstähle in Geschäften ist ein laut Gericht 25-jähriger Mann verurteilt worden. In einem Fall hatte ihn eine couragierte Verkäuferin gestoppt. Der junge Syrer ist drogensüchtig und hat schon viel durchgemacht.

Eine Gesamtstrafe von einem Jahr und zwei Monaten – so lautete das Urteil des Schöffengerichts am Amtsgericht gegen den in Speyer wohnhaften Mann. Die Diebstähle hat