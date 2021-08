In der Zeit zwischen dem 28. und 30. August haben unbekannte Täter versucht, durch Einschlagen von Scheiben und Hebeln an einer Tür in einen Lebensmittelbetrieb in der Alten Rheinhäuser Straße in Speyer einzudringen. Laut Polizei gelang ihnen das aber offenbar nicht. Entwendet wurde daher nichts, jedoch entstand Sachschaden von zirka 1000 Euro. In Speyer-Nord hat ein 15-jähriger Bewohner des Fliederwegs am Montagmorgen bemerkt, dass sein E-Scooter und das dazugehörige Ladegerät aus dem Kellerraum entwendet wurde. Und schließlich hat der Betreiber einer Fahrschule in Dudenhofen am Montagmorgen bemerkt, dass ein Seitenfenster zur Fahrschule gewaltsam geöffnet wurde. Dabei entstand Sachschaden am Fensterrahmen, entwendet wurde nichts. Und auch in Speyer-West ist in der Nacht vom 30. auf 31. August das Fenster einer Fahrschule aufgehebelt worden, wodurch ein Sachschaden etwa 400 Euro entstand. Auch in diesem Fall wurde nichts entwendet. In der Nacht auf Dienstag betraten unbekannte Täter überdies das Gelände eines Geschäftsbetriebs in der Speyerer Landwehrstraße und hebelten ein Holzrahmenfenster auf. Offenbar störte ein Hund in dem Haus, sodass die Täter ohne Beute von ihrem Vorhaben abließen. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro.