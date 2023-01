Beim Ortsverband Speyer des Technischen Hilfswerks (THW) steht ein Führungswechsel an. Jan Görich verabschiedet sich als langjähriger Ortsbeauftragter. Auf ihn folgt laut Ankündigung von Stadt und THW Matthias Fahrnbach. Der 38-jährige Fahrnbach ist ein erfahrener THW-Aktiver und war unter anderem schon als Zugtruppführer und Auslandshelfer tätig. Der Führungswechsel wird am 4. Februar bei einem Festakt im Rathaus durch den THW-Landesbeauftragten Marcus Hantsche vollzogen. Politische Prominenz unter anderem aus dem Bundestag ist angekündigt. Das THW ist die Zivilschutz- und Einsatzorganisation des Bundes. Rund 80 der 80.000 Angehörigen sind dem Ortsverband Speyer zugeordnet. Sie sind ganz überwiegend ehrenamtlich tätig. Auf Fahrnbach wird die Planung eines neuen oder aufgewerteten Standorts zukommen. Bisher sitzt das THW in der Industriestraße.