Norbert Rönn geht zum Jahresende als Chefredakteur der in Speyer erscheinenden katholischen Bistumszeitung „Der Pilger“ in den Ruhestand. Er bekommt eine Nachfolgerin und einen Nachfolger: Steffi Piening (47) wird nach Mitteilung des Peregrinus-Verlags das im deutschsprachigen Raum erscheinende Pilger-Magazin verantworten. Für die Kirchenzeitung ist Hubert Mathes als Chefredakteur verantwortlich. Die Diplom-Publizistin Piening ist seit 2015 Redakteurin beim „Pilger“ und hat die Planung sowie Umsetzung des 2017 gegründeten Kiosk-Magazins von Beginn an begleitet. Mathes ist ebenfalls 47 Jahre alt, Diplom-Religionspädagoge und Journalist. Er ist seit dem Jahr 2008 als „Pilger“-Redakteur tätig.

Mathes in einer Mitteilung des Verlags: „Wie die sehr enge Verzahnung mit der Internetseiten-Familie im Bistum Speyer und dem neuen Internetauftritt der Zeitung beispielhaft zeigen, setzen wir auf neue Medien und Technologien, um christliche Themen zeitgemäß zu publizieren und den Dialog mit Menschen zu stärken.“ Seine Kollgin Piening wird so zitiert: „Wir erreichen mit unserem Magazin Menschen, die mit der Kirche eng verbunden sind, aber eben auch Personen, die eher ,kirchenfern’ sind. Das Thema Pilgern fasziniert und verbindet viele Menschen unterschiedlicher Herkunft und Lebenssituation.“

