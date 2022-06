An einem Rundgang durch die Speyerer Synagoge Beith-Shalom können Interessierte am Sonntag, 5. Juni, um 11 Uhr teilnehmen. Laut einer Pressemitteilung dauert die Führung durch das Gemeindezentrum, die von der Tourist-Info organisiert wird, etwa eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist am Eingang der Synagoge, Weidenberg 3. Die Kosten liegen bei 6 Euro pro Person (ermäßigt 4,50 Euro). Kinder bis zehn Jahre sind kostenfrei.