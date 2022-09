Die Tourist-Info Speyer bietet am Sonntag, 4. September, um 11 Uhr eine Führung durch die Speyerer Synagoge Beith Shalom an. Die Tour dauert rund 1,5 Stunden und kostet 6 Euro pro Person. Start ist am Eingang der Synagoge, Weidenberg 3. Gezeigt werden das Gemeindezentrum und der Betraum.