Wer seinen Führerschein umtauschen will oder muss, kann dies nur nach vorheriger Terminvereinbarung mit der Führerscheinstelle tun. Darauf weist die Speyerer Stadtverwaltung hin. Wie berichtet, müssen zunächst die Führerscheine der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 bis 19. Januar 2022 umgetauscht werden. Am längsten Zeit lassen können sich vor 1953 geborene Führerscheinbesitzer und Menschen, bei denen der Führerschein von 2012 bis 18. Januar 2013 ausgestellt worden ist. Hier muss der Führerschein bis 19. Januar 2033 umgetauscht werden. Termine für die Führerscheinstelle in der Industriestraße 23 können entweder online unter www.speyer.de/termine, telefonisch unter 06232 14 1334 oder per E-Mail an buergerbuero@stadt-speyer.de ausgemacht werden.