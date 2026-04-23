Hacker sind in die Netze zahlreicher Pfälzer Schulen eingedrungen und haben gestohlene Daten veröffentlicht. Die Auswirkungen werden an einem Speyerer Beispiel konkret.

„Ich bin vom Glauben abgefallen.“ Die Speyererin wirkt gefasst, als sie erzählt. „Dass es einen Hackerangriff gab, wussten wir. Aber nicht, inwieweit wir betroffen waren“, sagt sie. Das änderte sich Ende März, als plötzlich ein Kamerateam vor ihrer Tür gestanden habe. „Sie haben mir alles gezeigt“, erinnert sich die Frau. Darunter seien auch besonders schützenswerte Daten über ihr Kind gewesen. „Sensible Daten, die keinen etwas angehen“, betont die Betroffene. Gestohlen und mutmaßlich ins Darknet hochgeladen von Hackern.

Die Kriminellen hatten bereits Anfang 2025 die Netzwerke von rund 45 Schulen in der Pfalz infiltriert – darunter 14 in Speyer. Vermutet wird ein Phishing-Link als Einfallstor – laut Stadtverwaltung sei das bei einem Schulträger außerhalb Speyers passiert. Lange war unklar, ob Daten abgeflossen sind. Seit Anfang März besteht darüber Gewissheit. Die Stadt hatte die Öffentlichkeit informiert, dass Material im Darknet veröffentlicht worden ist. Von Namen und Kontaktdaten, über Zeugnisse, Leistungsbeurteilungen bis hin zu Gesundheitsdaten – offenbar alles, was zu einer Schulverwaltung gehört, steht im verborgenen Teil des Internets, der unter anderem für kriminelle Geschäfte genutzt wird. Zahlreiche Fragen dazu sind noch offen: Es ist beispielsweise nicht genau bekannt, wie groß diese Datenmenge ist – meist war die Rede von rund 1,7 Terabyte. Auch, von welchen Schulen die Daten stammen und wie weit sie eigentlich in die Vergangenheit zurückreichen, scheint niemand so genau zu wissen. Die Stadt hatte angegeben, die Daten rechtlich nicht einsehen zu dürfen.

Um Hilfe gebeten

Offenbar reichen die gestohlenen Datensätze zumindest in manchen Fällen einige Zeit zurück. Die Tochter der Speyererin ging auf die Pestalozzi-Schule – jedenfalls bis vor einigen Jahren. Trotzdem sind ihre Daten aus der Speyerer Schulzeit offenbar im Darknet aufgetaucht. Dem Fernsehteam sei sie dankbar, informiert worden zu sein, betont die Frau. Sie hat sich danach an mehrere Stellen gewandt und um Hilfe gebeten: an das Landeskriminalamt, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und an die Stadt. Die Rückmeldungen von dort meist: Ruhe bewahren.

Gerade vom Austausch mit der Stadtverwaltung zeigt sich die Speyererin enttäuscht: „Es gab keine richtige Hilfe oder Beratung, wie wir mit der Situation umgehen sollen“, sagt sie. Was sie besonders bestürzt: Die lange Funkstille seitdem der Angriff Anfang 2025 bekannt wurde: „Es kann doch nicht sein, dass ein Jahr nichts zu hören ist und man dann von einem Fernsehteam informiert wird, dass Daten veröffentlicht wurden.“ Sie vermisse Unterstützung, eine Entschuldigung oder einfach das persönliche Gespräch. Ihr Eindruck: Eine Stelle schiebe die Verantwortung auf die andere.

Stadt entwickelte Leitfaden

Der Stadt sei erst durch den Kontakt mit der Frau bekannt geworden, dass ein Kamerateam Betroffene kontaktiere, erklärt eine Sprecherin der Verwaltung auf Anfrage. Dass die Information über eine mögliche Veröffentlichung von Daten zunächst durch Medienvertreter an die Familie herangetragen wurde, bedauere man. „Die Weitergabe entsprechender Informationsschreiben an Betroffene oblag den Schulen“, heißt es von der Verwaltung. Für das „als unangemessen empfundene Verhalten einzelner Medienvertreter“ habe die Stadt eine Entschuldigung ausgesprochen. Der Mann der Betroffenen sei erst vor einigen Tagen in einer anderen Angelegenheit im Gespräch mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) gewesen, habe dabei aber keinen Klärungsbedarf bezüglich des Cyberangriff angebracht. „Das war aber doch ein ganz anderes Thema“, sagt die Frau dazu.

Wenn sich mutmaßlich Betroffene an die städtische Hotline wenden, werden die Anliegen laut Verwaltung aufgenommen und Fragen auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstands beantwortet. „Den Mitarbeitenden steht hierfür ein fortlaufend aktualisierter Leitfaden zur Verfügung.“ Für die konkrete Datenverarbeitung sei die jeweilige Schule oder die Schulbehörde des Landes selbst zuständig. „Der Schulträger stellt die technische Infrastruktur bereit, verfügt jedoch über keine Weisungsbefugnis in Bezug auf die Datenverarbeitung oder gegenüber dem Lehrpersonal.“ Auch sei seitens der Stadt ein Leitfaden für Eltern, Grund- und Förderschülerinnen sowie Jugendliche erstellt worden, „in welchem altersangemessen über die Situation informiert wird“.

Beklemmendes Gefühl

Die Verwaltung hatte in der Vergangenheit betont, gesicherte Informationen zu den aktuellen Entwicklungen hinsichtlich des Hackerangriffs immer weitergegeben zu haben. Sie empfahl zum Beispiel, alle Passwörter zu ändern, die mit der Schule in Zusammenhang stehen.

Das habe die Familie gemacht, erzählt die Mutter. Zu wissen, dass die Daten ihrer Familie im Darknet stünden, sei ein beklemmendes Gefühl, sagt die Speyererin. Man mache sich immer Gedanken – im Alltag und beim Gang nach draußen zum Beispiel. Das Problem könne einen riesigen Rattenschwanz nach sich ziehen, befürchtet sie. Im vergangenen Jahr sei zum Beispiel das Magazin „Playboy“ plötzlich zur Familie nach Hause geliefert worden. Bestellt habe es niemand aus dem Haushalt. Damals habe sie noch nicht geahnt, vom Hackerangriff betroffen zu sein. Jetzt vermutet die Betroffene einen Zusammenhang zwischen der unangekündigten Zeitschriftenlieferung und dem Datenleck. Auch die Behörden warnen vor Risiken: Phishing-Mails, Identitätsmissbrauch oder Erpressungsversuche könnten mit den gestohlenen Daten möglich sein.

Ermittlungen eingestellt

Unterdessen hat die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz das Ermittlungsverfahren gegen unbekannt nach dem Hackerangriff eingestellt. „Trotz umfangreicher Ermittlungen konnten keine hinreichenden Ansätze zur Identifizierung der Verantwortlichen gewonnen werden“, teilt die Stadtverwaltung dazu mit. Die Staatsanwaltschaft habe schon zuvor darauf hingewiesen, „dass weder der konkrete Angriffsweg noch ein anfänglich vermuteter Phishing-Vorfall eindeutig nachgewiesen werden konnten“. Auch die Sichtung der im Darknet veröffentlichten Daten habe zu keinen weiteren Ermittlungsansätzen geführt.

Die Betroffene ist sprachlos, dass die Täter vermutlich ungeschoren davon kommen könnten. Rechtlichen Beistand habe sie sich bisher nicht geholt, das Leben sei ohnehin herausfordernd genug. Ihr oberstes Ziel sei der Schutz ihrer Familie: „Wir fühlen uns hilflos und alleingelassen“, sagt sie. „Man hängt in der Luft.“