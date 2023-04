Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Verzicht auf Feste und Veranstaltungen in der Corona-Krise beeinträchtigt die Fördervereinsarbeit in der Kita in der Wormser Landstraße. Das bedauert Vorsitzender Lutz Querfurth im Interview mit Narin Ugrasaner in der Reihe „Verein(t) in der Krise“.

Herr Querfurth, wie hat sich die Vereinstätigkeit geändert – was kann Ihr Verein anbieten, was fiel weg?

Die größten Veränderungen sind der Wegfall