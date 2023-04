Die Stadtwerke Speyer (SWS) starten mit ihrer „Speyer Crowd“ eine Aktion für junge Menschen. Trainingsmaterial, Spielgeräte oder Theaterprojekte – die Förderplattform soll helfen, Ideen von Jüngeren und für Jüngere zu verwirklichen, teilen die SWS mit. Demnach können auf der Speyer Crowd ab sofort mittels Crowdfunding Gelder für Projekte gesammelt und für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Speyer und dem SWS-Netzgebiet Römerberg, Dudenhofen, Harthausen und Otterstadt eingesetzt werden. Bewerbungsschluss für die Aktion ist der 17. Mai 2023. Ab 1. Juni 2023 sollen alle Projekte für junge Menschen online gehen, so die SWS. Ab diesem Datum würden innerhalb von 32 Tagen Gelder von Unterstützenden gesammelt. Die SWS stellen nach eigenen Angaben zusätzlich 3000 Euro bereit. Jede Spende von mindestens zehn Euro werde von den SWS mit 15 Euro aus dem Fördertopf ergänzt. In kostenlosen Online-Seminaren, die immer mittwochs stattfinden, gibt es Tipps dazu, wie Crowdfunding auf der Speyer Crowd funktioniert und wie Projekt erfolgreich umgesetzt werden können. Die ersten drei Projekte mit einer Mindestzielsumme in Höhe von 1000 Euro erhalten einen Start-Zuschuss von 300 Euro. Unterstützer bekommen laut SWS ebenfalls etwas, nämlich kleine Prämien wie freien Eintritt, Gutscheine, Künstler-Autogramme, Rezepte und anderes. Infos und Projektstart unter www.speyer-crowd.de/aktion, unter Telefon 06232 6252180 oder per E-Mail: engagement@stadtwerke-speyer.de.