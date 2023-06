„Schockiert“, „frustriert“ und „demotiviert“, haben sich nach Worten des Speyerer Landtagsabgeordnete Michael Wagner mehrere Lehrkräfte der Siedlungsrealschule Plus im Gespräch mit dem CDU-Politiker über die neuesten Pläne des Landes gezeigt. Demnach beabsichtigt das Bildungsministerium in Mainz, eine Anzahl Förderschullehrer aus der Pfalz von südlicheren Standorten in nördlicher Richtung zu versetzen, um den akuten Mangel an Lehrkräften an Förderschulen in Rheinhessen und in der Landeshauptstadt zu lindern. Betroffen sind laut Wagner in Speyer die Schule im Erlich, die Grundschule im Vogelgesang sowie die Siedlungsrealschule Plus, die offenbar jeweils eine Lehrkraft abgeben sollen. Erfahren hätten dies die Schulen unmittelbar vor den Pfingstferien. Die Namen der Lehrer, die sich auf den Weg machen müssen, mussten nach den Ferien von den Schulleitungen ans Land gemeldet werden. Insgesamt sind laut Wagner wohl rund 30 Förderschulen in der Vorder- und Südpfalz betroffen. „Wir fühlen uns total überfahren und nicht wertgeschätzt“, hätten ihm gegenüber die Lehrkräfte geklagt, so Wagner. Eine den Förderschwerpunkten entsprechende Vollversorgung sei dadurch vor Ort nicht mehr gewährleistet. So würden alle Kinder der aus der AfA, die einen Förderbedarf hätten, die Siedlungsrealschule Plus besuchen. „Für mich ist nicht nachvollziehbar, dass man von einer Schule, die in unmittelbarer Nähe zu einer Erstaufnahmeeinrichtung gelegen ist, Förderlehrkräfte abzieht“, sagt Wagner.